سقوط قذيفة مدفعية تم إطلاقها من أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود الروسية

أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية، اليوم الجمعة، بسقوط قذيفة مدفعية في قرية نيكولسكويه بمقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "سقطت قذيفة مدفعية، تم إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، في أراضي مزرعة بقرية نيكولسكويه بمقاطعة بيلغورود. لم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات أو دمار".

من جهته أفاد مصدر بخدمة الإسعاف في المستشفى المركزي لمقاطعة بيلغورود بإرسال فريق طبي إلى مكان الحادث، مضيفة بأنه لم تقع أي إصابات نتيجته.

المصدر: تاس