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تتجاوز 7 مليارات دولار.. جزيرة جيرسي تجمد أصولا للروسي أبراموفيتش

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تتجاوز 7 مليارات دولار.. جزيرة جيرسي تجمد أصولا للروسي أبراموفيتش
AP رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش
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أعلنت جزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي أنها بصدد تجميد أصول مرتبطة برجل الأعمال الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش، قدرت قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار.

دائرة المكاتب القانونية في جيرسي التي تعد ملاذا ضريبيا يعرف منذ فترة طويلة باستقطاب مبالغ كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، قالت إن الأصول المستهدفة كانت إما موجودة في جيرسي، أو مملوكة لكيانات مسجلة فيها.

وأضافت أن الشرطة نفذت أيضا أمس الثلاثاء "مذكرة تفتيش" فيما وصفتها بأنها عناوين مشتبه في ارتباطها بأنشطة أبراموفيتش التجارية، دون أن تقدم تفاصيل.

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يذكر أن أبراموفيتش تعرض لعقوبات من قبل حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ جمدت الحكومة البريطانية، في مارس الماضي، أصول مالك تشيلسي، أبراموفيتش، بزعم قربه من دائرة الرئيس فلاديمير بوتين، وتم طرح النادي اللندني للبيع مقابل 4 مليارات دولار.

وكان أبراموفيتش شارك في تسيير اتصالات بين الطرفين الروسي والأوكراني، حسبما أعلن الكرملين يوم 29 مارس الماضي، وأوضح أن رجل الأعمال الروسي ليس عضوا رسميا في الوفد، لكنه يشارك في ترتيب الاتصالات بين الطرفين.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT

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