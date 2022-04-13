الكنيست الإسرائيلي يناقش طرد أيمن عودة

أكد رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي نير أورباخ أنه سيعقد جلسة لمناقشة طرد النائب العربي أيمن عودة من الهيئة التشريعية، على خلفية دعوته المواطنين العرب إلى ترك الخدمة في قوات الأمن.

وأكد أورباخ (وهو نائب عن حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت "يمينا")، في بيان صدر عن مكتبه، أن النائب عن حزب "الليكود"، شلومو كرعي، بعث إلى لجنة الكنيست رسالة وقع عليها 70 من أصل أعضاء الهيئة التشريعية الـ120، وهي تطالب بحرمان عودة، رئيس "الجبهة العربية للتغرير" وعضو "القائمة المشتركة" ذات الأغلبية العربية، من مقعده.

وذكر أورباخ: "لا مكان لأيمن عودة في الكنيست، وسأعقد اجتماعا للجنة قريبا، وفقا للإجراءات، لمناقشة طلب كرعي".

ولم يعلق مكتب عودة فورا على هذا الإعلان.

وجاء ذلك بعد أن دعا عودة، في تصريح مصور سجل أمام باب العامود بمناسبة شهر رمضان، الشبان العرب المنخرطين في صفوف قوات الأمن الإسرائيلية إلى إلقاء السلاح وترك الخدمة.

وخلصت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تصريحات أورباخ الأخيرة تشير إلى زيادة التوترات داخل الائتلاف الحاكم الذي فقد مؤخرا أغلبيته في الكنيست بشأن إمكانية التعاون مع "القائمة المشتركة" كي تدعمه من الخارج.

ويأتي ذلك وسط أحاديث عن إمكانية انشقاق أورباخ عن الائتلاف الحاكم وطرح هذا النائب إنذارا نهائيا أمام رئيس الحكومة وحزبه بينيت، مطالبا إياه بتقديم مصالح المستوطنين واليهود الأرثوذكس.

بدورها، أعلنت القائمة المشتركة أمس أنها تنوي التصويت لصالح حل الكنيست، ما سيدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"