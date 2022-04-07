عضو بالكنيست الإسرائيلي يوجه تحذيرا نهائيا إلى بينيت

وجه عضو الكنيست الإسرائيلي نير أورباخ من حزب يمينا إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت حيث يكافح الحزب والائتلاف للبقاء موحدا بعد انشقاق عضو الكنيست عيديت سيلمان.

وقال أورباخ إن لديه "ثلاثة مطالب للبقاء في الحكومة التراجع عن خطة الحكومة لإلغاء دعم الإسكان العائلي لطلاب المدارس الدينية، وانعقاد لجنة التخطيط للمصادقة على مخططات بناء 4000 منزل جديد في الضفة الغربية، وربط البؤر الاستيطانية غير القانونية بشبكة الكهرباء"، مشددا على أنه "بدون حل لهذه القضايا، لا يمكنني البقاء في التحالف".

وأثار انشقاق سيلمان عن الائتلاف، موجة من التكهنات بأن أعضاء آخرين في الحزب اليميني الصغير الذي يتزعمه رئيس بينيت سيسعون أيضا إلى القيام بالخطوة نفسها.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه "بعد سلسلة من اجتماعات حزب يمينا يوم الأربعاء، لا يبدو أن المزيد من الانشقاقات وشيكة، ولكن يبدو أن الأعضاء الباقين يضغطون على بينيت لدفع الأمور التي تم وضعها في الخلف بسبب التركيبة المتنوعة للائتلاف".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"