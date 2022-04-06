 
مباشر

نتنياهو: حكومة بينيت ضعيفة وتضر بالهوية اليهودية للدولة

أخبار العالم

نتنياهو: حكومة بينيت ضعيفة وتضر بالهوية اليهودية للدولة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srf8

شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في تظاهرة لليمين ضد حكومة نفتالي بينيت، واعتبر في تصريح أن "هذه الحكومة ضعيفة، وتضر بالهوية اليهودية للدولة".

وقال نتنياهو خلال التظاهرة التي أقيمت في ميدان "سينما ستي" بالقدس: "لقد جئنا للتظاهر هنا الليلة لنقول لهذه الحكومة الضعيفة والخطيرة شيئا واحدا فقط. اذهبوا إلى بيوتكم لأنكم تضرون بالهوية اليهودية للدولة، وتضرون بمعيشتنا، ولأنكم تجمدون البناء في مستوطنات الضفة، ولأنكم ضعفاء أمام إيران وفي مواجهة الإرهاب".

وشدد نتنياهو على أنه "لا مكان للضعفاء، إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية، حكومة تحارب الإرهاب وتكبح إيران، وتحافظ على تراث إسرائيل"، داعيا أعضاء ائتلاف حكومة بينيت، إلى "العودة إلى موطنكم الأصلي، عودوا إلى اليمين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا