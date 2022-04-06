نتنياهو: حكومة بينيت ضعيفة وتضر بالهوية اليهودية للدولة

شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في تظاهرة لليمين ضد حكومة نفتالي بينيت، واعتبر في تصريح أن "هذه الحكومة ضعيفة، وتضر بالهوية اليهودية للدولة".

وقال نتنياهو خلال التظاهرة التي أقيمت في ميدان "سينما ستي" بالقدس: "لقد جئنا للتظاهر هنا الليلة لنقول لهذه الحكومة الضعيفة والخطيرة شيئا واحدا فقط. اذهبوا إلى بيوتكم لأنكم تضرون بالهوية اليهودية للدولة، وتضرون بمعيشتنا، ولأنكم تجمدون البناء في مستوطنات الضفة، ولأنكم ضعفاء أمام إيران وفي مواجهة الإرهاب".

נתניהו: "אני רוצה לקרוא מכאן הערב לעוד ח"כים שנבחרו מקולות הימין - מקומכם בימין ולא בממשלת ההונאה"#הפטריוטים@netanyahupic.twitter.com/ol2Z9N9KX9 — עכשיו 14 (@Now14Israel) April 6, 2022

وشدد نتنياهو على أنه "لا مكان للضعفاء، إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية، حكومة تحارب الإرهاب وتكبح إيران، وتحافظ على تراث إسرائيل"، داعيا أعضاء ائتلاف حكومة بينيت، إلى "العودة إلى موطنكم الأصلي، عودوا إلى اليمين".

נתניהו בנאומו בהפגנת הימין: "הגיע הזמן לשים בצד את כל משקעי העבר ולחזור למחנה הלאומי - הדלת פתוחה"#הפטריוטים@netanyahupic.twitter.com/jpIgCc14Ls — עכשיו 14 (@Now14Israel) April 6, 2022

المصدر: RT