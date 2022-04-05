نتنياهو يعلن مشاركته في تظاهرة لليمين ضد حكومة بينيت غدا ويدعو أنصاره للحضور
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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه المشاركة في مظاهرة ينظمها اليمين ضد الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت الأربعاء، داعيا أنصاره للمشاركة.
وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "غدا الساعة 19:00 سأشارك في مظاهرة اليمين عند مفرق سينما سيتي في القدس".
وأضاف: "أراكم هناك!".
מחר בשעה 19:00 אשתתף בהפגנת הימין בצומת הסינמה סיטי בירושלים. ניפגש שם!— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 5, 2022
المصدر: RT