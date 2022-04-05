نتنياهو يعلن مشاركته في تظاهرة لليمين ضد حكومة بينيت غدا ويدعو أنصاره للحضور

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه المشاركة في مظاهرة ينظمها اليمين ضد الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت الأربعاء، داعيا أنصاره للمشاركة.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "غدا الساعة 19:00 سأشارك في مظاهرة اليمين عند مفرق سينما سيتي في القدس".

وأضاف: "أراكم هناك!".

מחר בשעה 19:00 אשתתף בהפגנת הימין בצומת הסינמה סיטי בירושלים. ניפגש שם! — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 5, 2022

المصدر: RT