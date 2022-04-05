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نتنياهو يعلن مشاركته في تظاهرة لليمين ضد حكومة بينيت غدا ويدعو أنصاره للحضور

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نتنياهو يعلن مشاركته في تظاهرة لليمين ضد حكومة بينيت غدا ويدعو أنصاره للحضور
Gettyimages.ru
زعيم المعارضة الإسرائيلية نفتالي بينيت
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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه المشاركة في مظاهرة ينظمها اليمين ضد الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت الأربعاء، داعيا أنصاره للمشاركة.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "غدا الساعة 19:00 سأشارك في مظاهرة اليمين عند مفرق سينما سيتي في القدس".

وأضاف: "أراكم هناك!".

نتنياهو يعلن مشاركته في تظاهرة لليمين ضد حكومة بينيت غدا ويدعو أنصاره للحضور

المصدر: RT

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