غانتس: نعمل لمحاولة الحفاظ على الحكومة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه يعمل على استقرار الحكومة الحالية بعد انشقاق النائبة عيديت سيلمان، عن الائتلاف الحاكم.

وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء (نفتالي بينيت) اليوم ونحن نعمل لمحاولة الحفاظ على الحكومة. لقد كان حزب أزرق أبيض وسيظل الفصيل الأكثر انضباطا ومركزية في التحالف".

وشدد على أن حزبه يريد أن تظل الحكومة في مكانها "وبهذا المعنى لم يتغير شيء منذ الأمس".

שוחחתי עם ראש הממשלה היום ואנחנו נפעל כדי לנסות ולשמר את הממשלה. כחול לבן הייתה ותמשיך להיות הסיעה הממושמעת והמרכזית ביותר בקואליציה. אנחנו רוצים בקיומה של הממשלה ובהצלחתה, ובמובן הזה לא השתנה דבר מאתמול. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 6, 2022

ويمثل هذا التطور أخطر أزمة سياسية تمر بها حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد منذ تشكيلها في يونيو الماضي، حيث تقلص مستوى دعمها في الكنيست إلى 60 من أصل المقاعد الـ120، ولم يعد بإمكانها تبني أي قانون دون دعم نواب معارضين.

ورحب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه في الكنيست، بقرار سيلمان، داعيا المزيد من النواب إلى الانشقاق عن الائتلاف الحاكم.

المصدر: RT