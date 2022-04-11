دعا الشبان العرب المنخرطين بالأمن الإسرائيلي لإلقاء سلاحهم.. ردود فعل تندد بتصريحات أيمن عودة

رد مسؤولون إسرائيليون، على دعوة رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، الشبان العرب المنخرطين في صفوف قوات الأمن لإلقاء سلاحهم، معتبرين أن أقواله مستفزة وخطيرة.

وقال رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، إن عودة يعيش في جمهورية أخرى افتراضية، معتبرا أنه "ينبغي لعودة أن يثوب إلى رشده ويدعم الحكومة الحالية ويساعد المجتمع العربي النازف".

بدوره، رأى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، أن أقوال عودة مستفزة وخطيرة وعديمة المسؤولية.

وأضاف: "إن الشرطي العربي أمير خوري الذي قتل في بني براك هو بطل إسرائيلي ورمز للتعايش والاندماج".

من جهتها، رأت وزيرة الداخلية اييليت شاكيد، أن عودة يحرض ضد دولة إسرائيل ومؤسستها، منوهة بأنه لا يمكن إبرام اتفاقيات معه. وقالت إن مكان عودة خارج الكنيست.

ودعا عودة، في شريط فيديو نشره من باب العامود، الشبان العرب المنخرطين في صفوف قوات الأمن إلى إلقاء السلاح وترك الخدمة، معتبرا أنه من العار أن يقبل أي شاب عربي الانخراط في قوات الأمن الإسرائيلية.