قديروف ينشر فيديو للمعارك في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في حسابه على "تلغرام" مقاطع فيديو للمعارك في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وفي النص الذي أرفق الفيديو، أعاد قديروف إلى الأذهان أن المقاتلين الشيشان اقترحوا الاستسلام على عناصر فوج "آزوف" الأوكراني في وقت سابق، لكنهم رفضوا.

وأوضح المكتب الصحفي للرئيس الشيشاني أن الفيديو تم تصويره داخل مصنع "آزوفستال" الذي تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين فيه.

وتستمر المعارك في مدينة ماريوبول منذ 1 مارس الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباطها محاولة المقاتلين الاوكرانيين المحاصرين داخل مصنع "إلييتش" للمعادن في المدينة للخروج منه.

المصدر: نوفوستي