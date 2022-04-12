كيم جونغ أون يحضر حفل افتتاح منطقة سكنية في بيونغ يانغ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، حضر حفل افتتاح شارع سونغ هوا في منطقة سونغ سين - سونغ هوا السكنية في بيونغ يانغ أمس الاثنين.

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وقالت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إن الحفل حضره سكرتير الشؤون التنظيمية باللجنة المركزية للحزب، جو يونغ وون، ورئيس الوزراء كيم دوك هون، وأمين الدعاية والتحريض ري إيل هوان، ورئيس لجنة حزب بيونغ يانغ كيم ونغ هوان.

كما قالت إن كيم جونغ أون قص شريط حفل الافتتاح دون الإدلاء بخطاب، وردد الهتافات الحماسية وبارك بحرارة للعمال الذين أصبحوا أصحاب شوارع ومنازل جديدة.

ومنطقة سونغ سين - سونغ هوا هي منطقة سكنية في جنوب شرق بيونغ يانغ وطورتها كوريا الشمالية لأول مرة كجزء من هدف "بناء 10 آلاف منزل في بيونغ يانغ سنويا خلال 5 سنوات". ويمتد شارع سونغ هوا بين جسر سونغ سين ودوار سونغ هوا. ويتكون أعلى مبنى سكني في المنطقة السكنية من 80 طابقا.

المصدر: يونهاب