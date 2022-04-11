بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه الحكم.. إنجازات كيم "الخالدة" في معرض خاص

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن قاعة عرض جديدة افتتحت في متحف رئيس في بيونغ يانغ بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي الزعيم كيم جونغ أون السلطة فى البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن المعرض تضمن صورا ومقاطع فيديو عن "إنجازات كيم الرئيسة للقيادة الخالدة" منذ تعهده ببناء دولة بأسلحة نووية مسؤولة في مؤتمر حزب العمال الحاكم في مايو 2016.

وكان كيم قد أعلن في المؤتمر المذكور، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية ما لم تتعرض سيادتها للتهديد.

وعرض المتحف أيضا رسالة كتبها كيم في نوفمبر 2017، أعلن فيها أن البلاد قد أكملت تطوير "القوة النووية " بعد اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية في منشور آخر، بأن كوريا الشمالية عقدت اجتماعا وطنيا في اليوم السابق لإحياء ذكرى قيادة كيم، مؤكدة أنه "وضع البلاد في وضع القوة العسكرية الكاملة المجهزة بكل الوسائل المادية القوية للدفاع عن الذات."

يشار إلى أن كيم جونغ أون كان صعد رسميا إلى السلطة بتوليه منصب السكرتير الأول للحزب الحاكم في 11 أبريل 2012، بعد وفاة والده كيم جونغ إيل في ديسمبر 2011.

المصدر: يونهاب