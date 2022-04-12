"يوروبول" تطلق عملية ضد أصول كيانات وشخصيات روسية

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" أنها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات من روسيا، الخاضعين للعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلقت الوكالة ومقرها في لاهاي، هذه العملية المسماة "أوسكار" يوم الاثنين، بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".

وقالت "يوروبول" إن العملية تهدف إلى "دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

كما تهدف العملية إلى "دعم التحقيقات الجنائية للدول الأعضاء بخصوص الالتفاف على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

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وأوضحت الوكالة أن عملية "أوسكار" ستستمر عاما على الأقل وتشمل عددا من التحقيقات المنفصلة.

وستعمل "يوروبول" على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء وتقديم الدعم العملياتي في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف "الأصول الإجرامية" والالتفاف على العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

كما ستقدم الوكالة أيضا دعما تحليليا للتحقيقات، بحسب الطلب، وستسخر خبرتها الجنائية والتقنية وستدعم ماليا السلطات الوطنية المختصة.

من جانبها، ستعمل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي "يورودجاست" على تسهيل تبادل المعلومات الاستراتيجية والعملياتية، وتقديم المساعدة القانونية وتعزيز التعاون بين سلطات التحقيق والقضاء في دول الاتحاد.

أما الوكالة الأوروبية لحرس الحدود "فرونتكس"، ستشارك في العملية من خلال تعزيز الرقابة على الأشخاص الخاضعين للعقوبات الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

المصدر: فرانس برس