بعد طردها دبلوماسيين روس.. موسكو تتوعد كرواتيا بـ "رد مناسب"

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو ستقدم "ردا مناسبا" لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب.

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جاء هذا التصريح اليوم الاثنين بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية في بيان لها أنها قررت طرد 24 موظفا من السفارة الروسية لديها، منهم 18 دبلوماسيا و6 موظفين إداريين وفنيين، ليتم بذلك "تخفيض التمثيل الدبلوماسي للاتحاد الروسي في زغرب إلى مستوى السفارة الكرواتية في موسكو"، حسب البيان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليش-رادمان إن زغرب ستطرد عددا من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"