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كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس

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كرواتيا تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس
Legion-Media Metodi Popow
وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان
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أعلن وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان أن كرواتيا تخطط لطرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وأوضح الوزير الكرواتي في حديث للصحفيين في بروكسل، يوم الأربعاء: "سنقوم بذلك تضامنا (مع أوكرانيا) وردا على ما يحدث وهذه المشاهد المروعة من بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية".

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وأضاف أن ذلك "يشبه الأحداث المأساوية قبل 30 عاما في فوكوفار" أثناء الحروب في يوغسلافيا السابقة.

وكان العديد من الدول الأوروبية قد أعلن عن طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية الأحداث في مدينة بوتشا بضواحي كييف، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب مجزرة تجاه المدنيين، بينما نفت موسكو علاقتها بذلك.

المصدر: نوفوستي

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