وزير الدفاع الهندي يحث الشركات الأمريكية على المشاركة في برنامج "صنع في الهند"

دعا وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، شركتي الطيران والدفاع الأمريكيتين بوينغ ورايثيون خلال اجتماع بممثلين لهما إلى المشاركة في برنامج "صنع في الهند".

إقرأ المزيد

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الهندية نشر على "تويتر" بأن راجناث سينغ، حث في اجتماع مع ممثلي شركتي الطيران والدفاع بوينغ ورايثيون أثناء زيارته للولايات المتحدة على المشاركة في برنامج "صنع في الهند".

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيانها بهذا الشأن إن الوزير: "حث الشركات الأمريكية على الاستفادة من مبادرات السياسة الهندية بالانتقال من" "صنع في الهند إلى صنع من أجل السلام".

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أطلق برنامج التحديث الاقتصادي لبلاده "صنع في الهند"، ويهدف إلى جذب الاستثمار وتطوير الصناعات الرئيسة في البلاد وتحفيز الابتكار.

هذا، ويؤدي وزير الدفاع الهندي زيارة إلى واشنطن، حيث ستجرى المحادثات الهندية الأمريكية بصيغة "اثنين زائد اثنين"، ويشارك فيها من الجانب الهندي سينغ ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، ومن الجانب الأمريكي، وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

المصدر: تاس