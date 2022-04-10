المكسيكيون يستفتون على رحيل الرئيس

صوت مواطنو المكسيك اليوم الأحد في استفتاء عام على تنحية رئيس البلاد الذي يحظى بشعبية كبيرة، أو تمديد ولايته بعد ست دورات متتالية له في الحكم.

ودعا الرئيس أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بنفسه إلى إجراء الاستفتاء الذي يعد الأول من نوعه في المكسيك.

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وأدلى لوبيز أوبرادور بصوته في وقت سابق في وسط مكسيكو سيتي، وحث مواطنيه على التصويت.

وقال: "يجب أن تكون هناك ديمقراطية دوما في الأسرة، في المدرسة، في العمل، في النقابات، بالطبع في الحياة العامة وعليكم أن تشاركوا".

المصدر: أ ب