مقتل شاب برصاص ضابط إسرائيلي في عسقلان

أفادت مراسلة RT بأن شابا يهوديا قتل برصاص ضابط إسرائيلي أثناء محاولته الاستيلاء على سلاح جندية إسرائيلية في عسقلان.

وأشارت المراسلة إلى أنه أثناء محاولة الشاب الاستيلاء على سلاح الجندية، شاهده ضابط إسرائيلي مر من هناك بالمصادفة وأطلق النار عليه.

إقرأ المزيد

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الشاب توقف بسيارته إلى جانب الطريق وحاول انتزاع سلاح جندية إسرائيلية، غير أنه لم يفلح وحاول الهرب قبل أن يستهدفه ضابط في الجيش الإسرائيلي كان مارا بالصدفة من الموقع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "ضابطا في الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة خطف سلاح قرب عسقلان" وأن الضابط، وهو برتبة عقيد، "قتل المنفذ".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" أن قوات الأمن الإسرائيلية تبحث عن مشتبهين بمساعدة الشاب الذي حاول اختطاف السلاح من الجندية.

المصدر: RT+عرب48