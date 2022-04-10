إيران: روسيا لا تعرقل الاتفاق النووي واتفقنا معها

أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستواصل طريق الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي "مشرف وجيد ومستدام"، مشدة على أن روسيا لا تعرقل الاتفاق.

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وخلال الاجتماع الأول للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "نسعى لرفع العقوبات، ولكن بكرامة وبصورة مستدامة".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، يؤكد ضرورة عدم عقد جميع الآمال على فيينا..توصلنا إلى نتائج مع الدول الأوروبية الثلاث في المناقشات الفنية".

وتابع: "خلال زيارتي لموسكو اتفقنا مع الجانب الروسي أن موسكو لن تعيق أي اتفاق في حال التوصل إليه في فيينا".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني قائلا: "في الاسابيع الأخيرة الماضية، طرح الجانب الأمريكي مطالب تعكس مطامع واشنطن وتتعارض مع بعض فقرات نص الاتفاق"، لافتا إلى أنه "في مجال رفع العقوبات، الطرف الاخر مهتم بطرح وفرض شروط جديدة، خارج المفاوضات، وأن إيران وقفت وستقف على خطوطها الحمراء".

وأكمل: "بلغنا الجانب الأمريكي بصراحة طلبنا منه عدم إعاقة الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الطريق إلى الدبلوماسية ما يزال مفتوحا".

واستطرد: "الدول الأوروبية الثلاث والصين وروسيا، لديها انتقادات بشأن المطامع الأمريكية".

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان: "لم نر أي فائدة في المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة..لقد أصروا مرارا وتكرارا على المفاوضات المباشرة، وبلغناهم ضرورة اتخاذ خطوة أو خطوتين على الأرض إن كانوا يحملون حسن النية".

واستكمل: "نرفض العقوبات الأحادية، ولا نعتبر الحرب حلا في أوكرانيا، ونؤمن بالحل السياسي".

المصدر: "إيرنا"