تركيا تعيد 227 مهاجرا أفغانيا لبلادهم

أعادت تركيا 227 مهاجرا أفغانيا دخلوا أراضيها بطريقة غير نظامية، إلى بلادهم جوا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "السلطات الأمنية في ولاية آغري شرقي البلاد ضبطت المهاجرين المذكورين في تواريخ متفرقة، وأودعتهم لفترة في مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة تمهيدا لإعادتهم لبلادهم".

وأضافت: "نقلت السلطات المهاجرين بواسطة 3 حافلات إلى مطار الولاية، حيث تم إعادتهم عبر رحلة جوية إلى العاصمة كابل".

وأوضحت، أن السلطات التركية أعادت من آغري 454 مهاجرا أفغانيا خلال يومين، حيث كانت أول رحلة جوية أمس الجمعة.

المصدر: "الأناضول"