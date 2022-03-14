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تركيا.. ضبط مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة

أخبار العالم العربي

تركيا.. ضبط مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة
AFP
صورة من الأرشيف
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ضبطت السلطات التركية، اليوم الاثنين، 222 مهاجرا غير نظامي في قضاء أورلا بولاية إزمير غربي البلاد.

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وقالت ولاية إزمير في بيان، إن المهاجرين كانوا يعتزمون مغادرة البلاد إلى اليونان بطريقة غير قانونية".

وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن 149 من المهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية و39 من العراق و8 إيرانيين و8 مصريين و3 يمنيين و15 سوريا، لافتة إلى أنه "عقب إتمام الإجراءات القانونية بحقهم، تم تسليم المهاجرين إلى دائرة الهجرة بالولاية".

المصدر: "الأناضول"

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