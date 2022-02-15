تركيا.. ضبط 588 مهاجرا غير نظاميين

تمكنت فرق خفر السواحل التركية يوم الاثنين من ضبط 588 مهاجرا غير نظاميين في بحر إيجة غربي البلاد.

وأوضحت قيادة خفر السواحل في بيان أن الفرق توجهت إلى قبالة سواحل منطقة سفر حصار بعد تلقيها بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين على متن قارب صيد.

وأضافت أنه تم إيقاف قارب الصيد وعلى متنه 240 مهاجرا و5 مهربين.

وفي منطقة ديكيلي بنفس الولاية، أنقذت فرق خفر السواحل 252 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب ركاب وعالقين في البحر بعد أن دفعتهم السلطات اليونانية للمياه الدولية.

كما تم إنقاذ 96 مهاجرا غير نظامي في المنطقة دفعتهم السلطات اليونانية للمياه التركية.

وعقب إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في إزمير، فيما تواصل الإجراءات القانونية بحق المهربين الخمسة.

المصدر: الأناضول