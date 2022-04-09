النرويج.. استقالة وزير الدفاع على خلفية "علاقة حب" مع تلميذة

أعلنت الحكومة النروجية استقالة وزير الدفاع أود روجر إينوكسن، بعدما تبين أنه أقام لأعوام علاقة مع امرأة تصغره بكثير.

من جهته، أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في مؤتمر صحفي، أنه "قبل استقالة إينوكسن، وأنه قرار ضروري".

وأضاف: "إينوكسن لم يخطره بالقضية قبل تعيينه وزيرا للدفاع في أكتوبر الماضي، وأن هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى نتيجة مختلفة"، معربا عن رغبته في "تعيين وزير دفاع جديد في أسرع وقت".

بدوره قال إينوكسن لوكالة الصحافة النروجية (NTB) قبيل ذلك: "لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ لأن أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".

ووفقا لصحيفة "VG" النروجية، بدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية كانت في الـ18 عاما، حينما التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو، وزار الطلاب البرلمان النروجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك 50 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة علاقة وثيقة جدا وحميمية".

وحسب ما أكدت المرأة (الآن في الثلاثينات) للصحيفة، فقد التقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007، عندما كان وزيرا للطاقة، مشيرو إلى أنه "استخدم سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد".

من جهته، أكد الوزير السابق للصحيفة زيارات الشابة لمكتبه، لكنه نفى أي "تقارب جسدي" بينهما أثناء الزيارات، مشدد على أن "العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة عام 2007".

المصدر: "أ ف ب"