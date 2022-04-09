أنطونوف: روسيا لن تتسامح مع قتل المدنيين في أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن روسيا لن تتسامح مع قتل المدنيين في أوكرانيا، وتعذيب وقتل الجنود الروس.

وقال خلال مؤتمر لمعهد "شيلر" الدولي، خصص لـ"إنشاء بنية أمنية جديدة لجميع الدول": "هناك حاجة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها لحث أوكرانيا على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "لن نتسامح أبدا مع قتل المدنيين أو قتل وتعذيب الأسرى من الجنود الروس".

وفي آخر حادثة ارتكبتها القوات الأوكرانية، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أمس الجمعة، أن "حصيلة الضربة بلغت 50 قتيلا و87 جريحا، وبين القتلى 5 أطفال".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الأوكرانية قصفت محطة القطارات في مدينة كراماتورسك التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية بجمهورية دونيتسك بصاروخ (توتشكا أو) التكتيكي"، مشيرة إلى أن آلاف المدنيين تجمعوا في محطة "كراماتورسك" بانتظار إجلائهم عن المنطقة لحظة سقوط الصاروخ صباح الجمعة.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"