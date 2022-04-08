جزر كايمان تجمد 7.3 مليار دولار من الأصول الروسية

جمدت المؤسسات المالية في جزر كايمان، وهي منطقة بريطانية تتمتع بحكم ذاتي في ما وراء البحار، نحو 7.3 مليار دولار من الأصول الروسية امتثالا للعقوبات.

وأشارت بوابة الأخبار "كايمان كومباس" التي نشرت الخبر، إلى أن "سلطات الإقليم شكلت مجموعة عمل ستتخذ قرارات بشأن تنفيذ العقوبات ضد روسيا".

وأضافت: "ستضم المجموعة ممثلين عن المحافظ والنظام المالي والطيران المدني والنقل البحري، وستلتقي المجموعة أسبوعيا".

وتابعت: "تتمتع الوكالات ذات الصلة في جزر كايمان أيضا بسجل طويل من الاستجابة والتعاون مع النظراء الدوليين وستواصل الحفاظ على هذا السجل في نهجنا تجاه العقوبات ضد روسيا".

المصدر: "تاس" + "كايمان كومباس"