المعارضة السلوفاكية: تسليم أوكرانيا "إس-300" جنون تام

وصف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق زعيم حزب المعارضة روبرت فيكو تسليم بلاده أوكرانيا صواريخ "إس -300" بأنه جنون تام، لأن بذلك خسارة للبلاد وهذه الصواريخ أفضل من "باتريوت" الموعودة.

واعتبر روبرت فيكو أن مثل هذه الخطوة ستحرم سلوفاكيا من نظام دفاعي بملايين الدولارات "وهو أفضل من نظام باتريوت الأمريكي"، كما ستدفع بالبلاد أكثر إلى الصراع في أوكرانيا.

وقال "نحن قلقون للغاية من أن (رئيس الوزراء إدوارد) هيغر، الذي وصل في زيارة لأوكرانيا، يريد أن يعلن في كييف عن هدية سلوفاكيا لأوكرانيا وهي "إس-300" سيكون ذلك جنونا خالصا".

بدوره وصف زعيم حزب "صوت" المعارض بيتر بيليجريني نقل أنظمة "إس -300" إلى أوكرانيا بأنه "تهديد للقدرة الدفاعية لسلوفاكيا واحتيال من الحكومة السلوفاكية الحالية على مواطنيها".

المصدر: سبوتنيك