بيسكوف: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي في غضون أيام وفقا لسيناريوهين

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة "إما بتحقق أهدافها، أو عبر المفاوضات".

وقال في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي في الأيام القريبة القادمة وفقا لسيناريوهين، فإما أنها ستحقق أهدافها المرسومة، أو بالتوصل لاتفاق عبر المفاوضات".

وأضاف: "تخيل لو أن أحد أعضاء الناتو، أوكرانيا، يفكر في استرجاع شبه جزيرة القرم، ويهاجم روسيا والقرم، وبتطبيق المادة 5 من ميثاق الناتو، سيتعين على الدول الأعضاء في الحلف التي تمتلك أسلحة نووية الدفاع عن أوكرانيا، وقد تندلع حرب عالمية ثالثة... ما نفعله الآن هو حمايتنا من أي تهديد محتمل بمثل هذه الحرب".

وتابع: "الوضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية. هذا سيعتمد بشكل كبير على اتساق الموقف الأوكراني وإلى أي مدى مستعدون لقبول شروطنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لها، مما قد يؤدي إلى "استخدام أسلحة نووية، أجاب: "ماذا تقصد؟ المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي؟ لا، لا أعتقد ذلك".

وأوضح أن "موسكو لا تعتبر العقوبات الاقتصادية المفروضة والضغط الممارس تهديدا وجوديا لروسيا... نحن نعيش تحت العقوبات منذ عقدين من الزمن، ومعتادون على هذا الوضع، وبدأنا الاستعداد لهذه العقوبات منذ عام".

من جهته، أشار النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي فلاديمير جباروف، إلى أن "قرار القيادة الفنلندية بالانضمام إلى الناتو سيكون خطأ استراتيجيا، وسيجعل فنلندا هدفا لإجراءات الرد الروسية".

وقال: "إذا ذهبت القيادة الفنلندية لذلك سيكون هذا خطأ استراتيجيا"، مشيرا إلى أنه "من الناحية الجغرافية، فنلندا وروسيا دولتان متجاورتان، وبطرسبورغ تبعد ساعات قليلة عن فنلندا".

المصدر: "نوفوستي" + "سبوتنيك" + "سكاي نيوز"