بيسكوف: سوف نعتبر تورط "الناتو" في أوكرانيا تطورا سلبيا للأمور

في بيان صحفي له صباح اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا ستتعامل مع قرار أي من دول "الناتو" التدخل في أوكرانيا بوصفه تطورا سلبيا للأمور.

وتابع أن ذلك ما صرح به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطابه للشعب الروسي وللعالم، حيث أكد على أن حديث الرئيس عن أي افتراضات نظرية لتجاوز قرار مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة كان "واضحا ومفهوما".

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كذلك أعلن بيسكوف عن اعتقاد الكرملين بأن مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على كييف، حتى تصبح أكثر قابلية للتفاوض، بغرض أن تكون المحادثات بناءة.

وردا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار، صرح المتحدث باسم الكرملين أن موسكو لا تنظر في موضوع وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات بينها وبين كييف.

ووصف بيسكوف ما يتردد في وسائل الإعلام عن "عدم وجود ممرات إنسانية" بأنه كذب وافتراء. وقال: "إن كل الادعاءات بتطويق المدن، وعدم السماح للمدنيين بالخروج هو كذب بين. لقد فتحنا ممرات إنسانية لخروج السكان من المدن الأوكرانية، إلا أن القوميين لا يسمحون لهم بالخروج".

وحول المفاوضات الجارية مع الجانب الأوكراني، صرح المتحدث باسم الكرملين بأن المفاوضات ربما تكون "دون المستوى المطلوب، ودون ما يتطلبه الوضع بالنسبة للجانب الأوكراني"، حيث يظهر الجانب الروسي رغبة في العمل بسرعة وعلى نحو بناء أكبر بكثير من الجانب الأوكراني.

المصدر: RT