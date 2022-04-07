وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحيتين وتدمير 42 هدفا عسكريا في أوكرانيا في حصيلة اليوم الخميس.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "دمر الطيران التكتيكي الروسي 42 موقعا عسكريا في أوكرانيا، شملت مركز قيادة، ومخازن ذخيرة ميدانية، ومنصتين لإطلاق الصواريخ و12 تجمعا عسكريا مؤلّلا".
وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية دمرت قواتنا 416 طائرة على اختلاف أنواعها، و220 راجمة صواريخ و3003 عربات بين دبابة ومدرعة أوكرانية".
وتابع: "منذ بداية العملية تم تدمير 125 طائرة، و95 مروحية، و416 طائرة بدون طيار، و3003 عربات بين دبابة ومدرعة، و220 راجمة صواريخ و869 مدفعا و1902 سيارة عسكرية".
المصدر: "تاس"