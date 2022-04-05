صحيفة: بايدن سيعلن عن خطط لتطوير أسلحة فرط صوتية بالشراكة مع قوى غربية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن قريبا عن خطط بلاده لتطوير أسلحة فرط صوتية بالشراكة مع بريطانيا وأستراليا.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إعلانا بهذا الشأن متوقع خلال نهار اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج تطوير الأسلحة الجديد قد يكون موجها ضد الصين، التي، وفقا للبنتاغون، تتقدم بشكل كبير على الغرب في تطوير أنظمة أسلحة فرط صوتية.

وكان الرئيس الأمريكي قال شهر أكتوبر المنصرم إنه قلق بشأن الصواريخ الصينية فرط الصوتية، بعد أيام من تقرير إعلامي أفاد بأن بكين اختبرت سلاحا تفوق سرعته سرعة الصوت.

وردا على سؤال من قبل الصحفيين عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن الصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قال بايدن "نعم".

المصدر: RT + "فاينانشيال تايمز"