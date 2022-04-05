فيديو صادم يوثق وحشية جنود أوكرانيين ضد مدنيين عزل

انتشرت في الإنترنت مشاهد تعرض خلالها مدنيون عزل للضرب بطريقة وحشية من قبل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، في مدينة دنيبرو، على الأرجح بشرق البلاد.

وأفيد بأن بعض الرجال المدنيين أبدوا عدم رضاهم على تصرفات الجيش الأوكراني ما عرضهم لصنوف من التعذيب وتقييد الأيدي إلى الخلف والركل والضرب بوحشية بشكل جماعي من قبل افراد القوات المسلحة الأكرانية التي تضم في صفوفها كتائب للنازيين الجدد.

الأدهى أن الجنود قاموا بتصوير عملياتهم الانتقامية من المدنيين العزل، وظهروا في المقطع المصور وهم يمارسون ساديتهم بسعادة غامرة وبحماس، كما لو أن قلوبهم من صخر، أو أنهم من دون أرواح ولا مشاعر بشرية.

المصدر: SHOT