الجيش الروسي يسلم أكثر من 650 طن من المساعدات الإنسانية لدونباس ومناطق أوكرانية

سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 650 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وقرى ومدن أوكرانية.

وقال مصدر: "اليوم الثلاثاء، تم تسليم أكثر من 650 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا. وسلمت هذه المساعدات قوافل حافلات مركزي الإنقاذ في دونسكوي ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية .. وتضمنت المواد الغذائية والأساسيات".

وفي خاركوف، سلم الجيش الروسي أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة خاركوف.

ووفقا لمواطني المنطقة، كان هنالك نقص كبير بالمواد الغذائية والأساسيات.

المصدر: RT