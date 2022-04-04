كوريا الجنوبية ترحب بالهدنة في اليمن

رحبت سيئول، اليوم الاثنين، بإعلان الهدنة بين التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

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وأعربت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان، اليوم، عن ترحيبها بإعلان الهدنة بين التحالف العربي والحوثيين.

ورحبت، بالتوصل إلى اتفاق الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بفضل وساطة المبعوث الأممي الخاص لليمن وجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وغيرهم من الدول والأطراف.

وجددت سيئول موقف كوريا الجنوبية الداعم لجهود المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، متعهدة بتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 20 مليون دولار هذا العام لحل الأزمة الإنسانية في اليمن.

المصدر: "يونهاب"