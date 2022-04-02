اليمن.. الحوثيون يرحبون بإعلان هدنة لمدة شهرين

رحبت جماعة "أنصار الله" الحوثية بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة تستمر لشهرين يفتح بموجبها مطار صنعاء ويفرج عن السفن النفطية عبر ميناء الحديدة وتوقف فيها العمليات العسكرية.

وقال رئيس الوفد المفاوض للجماعة، محمد عبد السلام: "نرحب بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن هدنة إنسانية لمدة شهرين. الهدنة تتضمن توقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة لعدد من سفن المشتقات النفطية".

من جهته، بارك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للشعب اليمني حلول شهر رمضان الذي أعلنت الجماعة بدايته غدا السبت، وخص بالتهنئة "التشكيلات الصاروخية والمسيَّرة والبحرية والدفاع الجوي، والتخصصات العسكرية".

المصدر: وكالات