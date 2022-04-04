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الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات ويؤكد حرصه على استمرار العلاقات مع روسيا

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الرئيس الصربي يعلن فوزه في الانتخابات ويؤكد حرصه على استمرار العلاقات مع روسيا
Globallookpress
الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش
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أعلن الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش تحقيق فوز ساحق في الانتخابات العامة الأحد، ما يمهد الطريق لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

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وقال فوتشيتش في خطاب الفوز "لقد نلت 2.245.000 صوت في الجولة الأولى، وهذه هي الجولة الأولى"، مشيرا الى أنه حصد قرابة 60 بالمائة من الأصوات.

كما أكد الرئيس الصربي أن بلاده ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.

يذكر أن حكم فوتشيتش مستمر منذ نحو عقد بهذه الدولة في منطقة البلقان.

المصدر: "أ ف ب"

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