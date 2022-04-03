رئيس صربيا الحالي يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

فاز الرئيس الصربي الحالي ألكسندر فوتشيتش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بنسبة 59.8%.

ووفقا لبيانات صادرة عن مركز "إبسوس" للأبحاث ومركز الانتخابات الحرة والديمقراطية فإن فوتشيتش قائد تحالف "معا يمكننا فعل كل شيء" فاز بنتيجة 59.8٪، وفي المركز الثاني جاء الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الصربية زدرافكو بونوس عن تحالف "متحدون من أجل نصر صربيا" بنسبة 17٪، وفي المركز الثالث ميلوس يوفانوفيتش بنسبة 5.8%.

وتقدم تحالف "معا يمكننا فعل كل شيء"، بقيادة الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يقوده ألكسندر فوتشيتش بقوة في الانتخابات البرلمانية في صربيا. حيث حصد 43.6٪ من الأصوات وفي المرتبة الثانية جاء ائتلاف "متحدون من أجل نصر صربيا" بزعامة مارينيكا تيبيتش 12.9٪، في المرتبة الثالثة تحالف بزعامة الحزب الاشتراكي الصربي إيفيكا داتشيتش بنسبة 11.6٪.

المصدر: تاس