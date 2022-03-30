وزير داخلية صربيا يحذر من استفزازات يعد لها في انتخابات 3 أبريل

حذر وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، من استفزازات يعد لها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد المقررة في 3 أبريل المقبل.

وأضاف الوزير: "لدينا أسماء، نعرف من يستعد للتسلل إلى بلادنا. لكن النظام الأمني ​​بأكمله في هذا البلد لن يسمح بحدوث شيء كهذا.

وأكد الوزير الصربي، أن سلطات بلاده تعرف بوجود خطة للاستفزازت وكذلك المنظمة التي تقف وراءها، من الذي يجب أن يأتي. وقال: "سيكون من الأفضل لو لم يفعلوا ذلك".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في خطاب للأمة، إن الاستيلاء على السلطة بالقوة لم يجلب السعادة لأي دولة في العالم حتى الآن.

وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة والانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات مجلس مدينة بلغراد، في نفس اليوم - 3 أبريل.

المصدر: تاس