مسؤول ألماني يرجح شراء أنظمة دفاع صاروخية من الولايات المتحدة أو إسرائيل

قال المفتش العام للجيش الألماني، إيبرهارد زورن، إن ألمانيا تدرس شراء أنظمة دفاع صاروخي (ABM) من الولايات المتحدة أو إسرائيل من أجل حماية نفسها من "أي تهديد".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "للإسرائيليين والأمريكيين أنظمتهم الخاصة. أي من النظامين نفضله؟ هل يمكننا إنشاء نظام مشترك في الناتو؟ الآن علينا الإجابة على هذه الأسئلة. حتى الآن، هناك شيء واحد واضح: ليس لدينا الوقت ولا المال لتطوير هذه الأنظمة (في ألمانيا)، لأن التهديد الصاروخي موجود بالفعل ومعروف".

وبحسب مزاعمه، يمكن أن يصل (صاروخ) إسكندر من منطقة كالينينغراد الروسية، "تقريبا إلى جميع الأهداف في أوروبا الغربية، ولا تمتلك ألمانيا حاليا درعا دفاعية ضد هذا التهديد".

المصدر: نوفوستي