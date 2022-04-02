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اتحاد الصناعة الألماني يحذر من حدوث انهيار في حال حظر الغاز من روسيا

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اتحاد الصناعة الألماني يحذر من حدوث انهيار في حال حظر الغاز من روسيا
Gettyimages.ru
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حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية (BDI) سيجفريد روسورم من العواقب الوخيمة في حال فرض حظر على موارد الطاقة من روسيا.


وأضاف في حديث لقناة ZDF TV، الألمانية أن رفض استيراد الغاز الروسي يمكن أن يضع الصناعة في وضع ميؤوس منه.

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وتابع قائلا: "نحن نتحدث (في هذا السيناريو) عن انهيار صناعتنا، التي أنقذناها خلال جائحة فيروس كورونا".

إلى ذلك قال عمدة هامبورغ، بيتر تشينشر، إن فرض حظر على إمدادات الطاقة الروسية سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني.

المصدر: نوفوستي

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