رئيس سريلانكا يعلن فرض حالة الطوارئ في بلاده

أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا عن فرض حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الاحتجاجات المستمرة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن حالة الطوارئ تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة.

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وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أثناء الاحتجاجات عن إصابة 37 شخصا، بينهم صحفيون ورجال شرطة.

وشهدت عاصمة سريلانكا مدينة كولومبو موجة من الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث تواجه البلاد أزمة صعبة على خلفية نقص العملة الأجنبية وتقلص تدفق السياح.

وتعاني البلاد كذلك من نقص الأغذية والوقود والمستلزمات وحالات انقطاع الكهرباء.

المصدر: نوفوستي