اعتقال عشرات المحتجين على الوضع الاقتصادي في سريلانكا

اعتقلت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، عشرات الأشخاص عقب احتجاجات بالقرب من منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا، تطالبه بالاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية.

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وقال نوان بوباج، المحامي الذي يمثل بعض المعتقلين إن العديد منهم تم نقلهم لإجراء فحوصات طبية لإصابات مختلفة، ومن المرجح أن يمثلوا أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

وألقى مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا باللوم على "متطرفين منظمين" داخل مجموعة المتظاهرين، في أعمال العنف خلال تظاهرة أمس، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على آلاف المتظاهرين واعتقلت 54 شخصا.

ورفعت الشرطة، صباح اليوم حظر التجول الذي كان قد تم تطبيقه في ضواحي العاصمة أمس بسبب الاحتجاجات.

وقامت الحشود أمس بالتظاهر على طول الطرق المؤدية إلى مقر إقامة الرئيس راجاباكسا الخاص في ضواحي العاصمة كولومبو، وأقدمت على رشق حافلتين عسكريتين كانت الشرطة تستخدمهما لمنع المتظاهرين من دخول الطريق المؤدي إلى منزل الرئيس.

وأصيب شخص واحد على الأقل بجروح بالغة في ساقه عندما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين.

المصدر: AP