وزير العدل التركي: الوزارة ستبدي رأيها في طلب النيابة العامة بنقل قضية خاشقجي إلى السعودية

أعلن وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، اليوم الجمعة، أن الوزارة ستبدي رأيها في طلب النيابة العامة التركية بنقل قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية.

وقال بوزداغ: "سنرسل رأينا اليوم، بصفتنا الوزارية، وسنعطي رأيا إيجابيًا بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية"، إلى السعودية.

يذكر أن المدعي العام التركي، طلب يوم أمس الخميس، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، ونقل المحاكمة إلى السعودية، مشيرا إلى ضرورة مطالبة وزارة العدل بإبداء رأيها في نقل المحاكمة إلى السعودية.

وفي لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في اسطنبول، تم توجيه تهم منفصلة إلى أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، المكلفين بتنفيذ جريمة قتل جمال خاشقجي، وإعطائهما التعليمات اللازمة للمتهمين الآخرين.

وأعدت لائحة اتهام ثانية من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول، ضد 6 سعوديين فارين من العدالة على صلة بقتل خاشقجي. ووافقت المحكمة على لائحة الاتهام التي طالبت بعقوبات مشددة مدى الحياة بحق 2 من المتهمين، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لأربعة منهم. وبذلك أصبح عدد المتهمين في القضية 26.

المصدر: gercek haber + RT