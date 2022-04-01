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خطيبة خاشقجي تعلق على طلب المدعي العام التركي نقل قضية مقتل خطيبها للسعودية

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خطيبة خاشقجي تعلق على طلب المدعي العام التركي نقل قضية مقتل خطيبها للسعودية
AP
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علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على طلب المدعي العام التركي وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية مقتل خطيبها ونقلها للقضاء السعودي.

ونشرت جنكيز عبر حسابها على "تويتر" صورة لخاشقجي، وأرفقتها بعبارة: "دم جمال خاشقجي لن يضيع هدرا باذن الله".

وفي سلسلة تغريدات باللغة الإنكليزية، قالت جنكيز: " خلال جلسة الاستماع اليوم في قضية مقتل جمال، طلب المدعي العام (التركي)، بناء على الطلب السعودي، نقل الملف إلى السعودية والانتهاء منه في تركيا. ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية".

وأضافت: "إنه وضع نموذجي من حيث إظهار المعضلة التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث. أي من الاثنين سوف نختار؟ الرغبة في العيش كإنسان فاضل، أو بناء حياة من خلال جعل المصالح المادية فوق كل أنواع القيم"، معتبرة أن "هذا النظام، الذي يتم فيه طرح المصالح المادية كثيرا، سينفجر نفسه في النهاية. لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية".

المصدر: RT

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