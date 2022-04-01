خطيبة خاشقجي تعلق على طلب المدعي العام التركي نقل قضية مقتل خطيبها للسعودية

علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على طلب المدعي العام التركي وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية مقتل خطيبها ونقلها للقضاء السعودي.

ونشرت جنكيز عبر حسابها على "تويتر" صورة لخاشقجي، وأرفقتها بعبارة: "دم جمال خاشقجي لن يضيع هدرا باذن الله".

دم #جمال_خاشقجي لن يضيع هدرا باذن الله.. pic.twitter.com/nR66xx6xqR — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) March 31, 2022

وفي سلسلة تغريدات باللغة الإنكليزية، قالت جنكيز: " خلال جلسة الاستماع اليوم في قضية مقتل جمال، طلب المدعي العام (التركي)، بناء على الطلب السعودي، نقل الملف إلى السعودية والانتهاء منه في تركيا. ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية".

During today’s hearing of Cemal’s murder case, the prosecutor asked, accordingly to the Saudi demand, for the transfer of the file to #SaudiArabia and the finalisation of it in #Turkey. The court will ask the view of Turkish Justice Ministry.#Khashoggi#JusticeForJamal — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) March 31, 2022

وأضافت: "إنه وضع نموذجي من حيث إظهار المعضلة التي تواجه الإنسانية في العصر الحديث. أي من الاثنين سوف نختار؟ الرغبة في العيش كإنسان فاضل، أو بناء حياة من خلال جعل المصالح المادية فوق كل أنواع القيم"، معتبرة أن "هذا النظام، الذي يتم فيه طرح المصالح المادية كثيرا، سينفجر نفسه في النهاية. لأنه يتعارض مع الطبيعة البشرية".

This system, in which material interests are put so much forward, will eventually explode itself. Because it goes against human nature. #justiceforjamal — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) March 31, 2022

المصدر: RT