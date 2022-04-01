السلطات الصينية تغلق مناطق جديدة في مدينة شنغهاي لمكافحة تفشي كورونا

بدأت السلطات الصينية في مدينة شنغهاي المرحلة الثانية من الاختبار الجماعي لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، كما تم إغلاق عدد من المناطق في الجزء الغربي من المدينة بشكل كلي أو جزئي.

وبدأ الجزء الأول من الاختبارات الجماعية في مدينة شنغهاي التي يزيد عدد سكانها عن 24 مليون نسمة، في 28 مارس وانتهى في الأول من أبريل.

وعلى الرغم من أن السلطات قالت في وقت سابق إنه سيتم رفع الحجر الصحي في هذه المناطق في الأول من أبريل، فإن هذا لا يعني أنه سيتم إلغاؤه في جميع المناطق السكانية.

واعتمادا على نتائج الاختبار للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، سيتم تحديد المناطق التي تم فيها اكتشاف حالات الإصابة والمناطق التي ستخضع لإجراءات مراقبة خاصة.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة أسبوعين، بدءا من 28 مارس، وفي بعض المناطق السكانية سيتم منع الناس من مغادرة التجمعات السكانية لمدة سبعة أيام أخرى، وستجري اختبارات إضافية.

المصدر: تاس