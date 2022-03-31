أفغانستان.. مهرجان سينمائي في "أريانا" لأول مرة منذ سيطرة "طالبان" على مقاليد الحكم

أقيم مهرجان سينمائي في أريانا (شرقي أفغانستان) بمشاركة كبار مسؤولي حركة "طالبان" والفنانين، وذلك لأول مرة منذ سيطرة الحركة على الحكم في البلاد في أغسطس الماضي.

وأعلنت بلدية كابل أنه "لأول مرة، أقيم مهرجان سينمائي جديد في سينما أريانا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والفنانين ومحبي الفن"، مشيرا إلى أنه "سيتم استخدام السينما لتزويد الناس بالمعلومات من خلال الأفلام والفنون حول قضايا الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والدينية والقيم والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد".

وأضافت: "بعد انتصار الإمارة الإسلامية بجهود ومبادرة الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني وبدعم أكاديمي من إيران (موج فيلم) وبدعم فني من دائرة الشؤون الثقافية والسينما الأفغانية ببلدية كابول، أريانا سينما استأنفت عملها".

وكانت وزارة الدعوة والإرشاد في حكومة "طالبان" قد أعلنت في الـ21 من نوفمبر الماضي منع بث البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة وأي أفلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية وكذلك وجوب ارتداء الصحافيات العاملات في الإعلام التلفزيوني الحجاب الإسلامي.

وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" من البلاد.

وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابل، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

المصدر: "سبوتنيك"