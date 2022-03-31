سفارة سلوفينيا في كييف تزيل علمها لتشابهه مع العلم الروسي

أزالت السفارة السلوفينية في كييف علمها من أمام مقرها، حيث يحمل نفس الألوان ولا يختلف عنه بشيئ سوى شعار سلوفينيا.

وقال القائم بالأعمال السلوفيني في أوكرانيا بوستيان ليسياك: "عندما وصلنا إلى كييف، كانت الرياح شديدة. فقمنا برفع العلمين السلوفيني والأوروبي، وكانا يرفرفان بشكل جميل على الريح".

وأضاف: "خمدت الريح بعد يومين، مما تسبب في تدلي الأعلام وصار العلم السلوفيني وكأنه العلم الروسي، حيث غطت طياته شعار بلادنا".

وتابع: بعد ذلك طلب منا ضباط الحرس الوطني الأوكراني والشرطة "إنزال العلم السلوفيني مؤقتا، لأنه يشبه العلم الروسي بشكل كبير".

ونتيجة لذلك لا يوجد اليوم علم أمام مدخل السفارة السلوفينية في أوكرانيا.

واستأنفت سفارة سلوفينيا في كييف عملها في 28 مارس.

المصدر: تاس