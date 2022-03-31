تركيا تستأنف صلاة التراويح في المساجد بعد توقف دام عامين
AFP Ozan KOSE
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أعلن رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية علي أرباش، أن "صلاة التراويح ستقام هذا العام في المساجد التركية"، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.
وقال: "بعد توقفها لعامين بسبب وباء كورونا، تم الإعلان عن استئناف صلاة التراويح في المساجد التركية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك".
وأضاف: "سنؤدي هذا العام صلاة التراويح مع المصلين في مساجدنا".
وتابع: "أطلب بشكل خاص من إخوتنا الذين ظهرت عليهم أعراض المرض عدم الانضمام إلى المصلين وعلى الأقل التحلي بالصبر حتى زوال مرضهم".
المصدر: "زمان" التركية