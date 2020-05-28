تركيا تفتح المساجد يوم الجمعة وتوزع لحوم مئات الأضاحي على المحتاجين

أعلنت تركيا اليوم الخميس، استئناف صلوات الجماعة في مساجد البلاد، اعتبارا من الجمعة، وذلك بعد تعليقها سابقا ضمن إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا.

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وقال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إنه سيؤم بنفسه المصلين في صلاة الجمعة بمسجد "الفاتح" على الشطر الأوروبي من إسطنبول، وأضاف: "ربما نصلي الجمعة في الأسابيع القادمة في صحن جامع السلطان أحمد وميدانه".

وأفاد بأنه سيتم السماح اعتبارا من يوم غد 29 مايو بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر بشكل جماعي في المساجد، ضمن ضوابط محددة، ليتم خلال أسابيع وبشكل تدريجي تطبيق الشيء نفسه بالنسبة لصلوات الفجر، والمغرب والعشاء.

وقال أرباش إنه سيتم ذبح 1003 أضاحي في المساجد الرئيسية، الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وتوزيع لحومها على الفقراء، شكرا لله على عودة فتح المساجد أبوابها أمام المصلين.

يأتي ذلك، فيما أعلنت تركيا صباح اليوم بدء تشغيل خدمة القطارات بين المدن، بعد وقفها لشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: الأناضول