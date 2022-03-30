السعودية تباشر بترحيل نحو 100 ألف إثيوبي

وصل مئات من الإثيوبيين إلى أديس أبابا الأربعاء قادمين من السعودية في أول دفعة من نحو 100 ألف إثيوبي قررت السعودية ترحيلهم في الأشهر المقبلة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن ما مجموعه نحو 900 شخص، بينهم العديد من الأمهات مع أطفال، وصلوا في الصباح وبعد الظهر إلى مطار أديس أبابا الدولي، موضحة أنه "تم تقديم المساعدة إلى العائدين... وتسجيلهم وقدمت لهم، من بين أمور أخرى، الطعام والإقامة المؤقتة والمساعدة الطبية وخدمات المشورة".

وأشارت إلى أن "تلبية احتياجات 100,000 عائد ستكون تحديا هائلا للحكومة والمنظمة"، مقدرة أن "نحو 750 ألف إثيوبي يقيمون حاليا في المملكة العربية السعودية، ومن المحتمل أن يكون نحو 450 ألفا قد سافروا إلى البلاد بوسائل غير نظامية وسيحتاجون إلى المساعدة للعودة إلى ديارهم".

وذكرت بأن "على مدى السنوات الأربع الماضية، أعادت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 352 ألف إثيوبي إلى ديارهم".

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها ستعيد نحو 100 ألف من مواطنيها من السعودية خلال الأشهر السبعة إلى الأحد عشر المقبلة، بموجب اتفاق أبرم مؤخرا بين البلدين.

وتندد منظمات حقوقية منذ سنوات بظروف احتجاز المهاجرين الإثيوبيين في السعودية.

وقالت ممثلة وزارة المرأة والطفولة الإثيوبية إن هؤلاء الناس "مواطنونا، لقد عرفوا لحظات مؤلمة للغاية. عندما فهمت الحكومة آلامهم... بدأت نقاشات دبلوماسية" لإعادتهم.

المصدر: "أ ف ب"