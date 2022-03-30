 
مباشر

أول اتصال هاتفي بين بوتين ودراغي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أخبار العالم

أول اتصال هاتفي بين بوتين ودراغي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sptl

أفادت مصادر حكومية إيطالية بأن مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة الساعة.

ويأتي هذا الاتصال بعد أن أعلن دراغي الأسبوع الماضي، بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي.

إقرأ المزيد
إيطاليا تستبعد انخفاض إمدادات الغاز من روسيا
إيطاليا تستبعد انخفاض إمدادات الغاز من روسيا

ويعد هذا أول اتصال بين بوتين ودراغي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "آكي" + "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا