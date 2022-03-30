أول اتصال هاتفي بين بوتين ودراغي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

أفادت مصادر حكومية إيطالية بأن مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة الساعة.

ويأتي هذا الاتصال بعد أن أعلن دراغي الأسبوع الماضي، بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الروسي.

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ويعد هذا أول اتصال بين بوتين ودراغي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "آكي" + "تاس"