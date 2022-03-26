إيطاليا تستبعد انخفاض إمدادات الغاز من روسيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن بلاده لا تتوقع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

ونقلت قناة TGcom24 التلفزيونية عن دراغي قوله إن تسعير الغاز الروسي للدول الأوروبية بالروبل انتهاك للعقود القائمة.

وقال دراغي إن "مثل هذه الخطوة هي انتهاك للعقود التي تنص على أن الدفع يجب أن يتم باليورو أو بالدولار"، مشيرا إلى أن "المفوضية الأوروبية الآن ستدرس الجوانب القانونية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد في وقت سابق أن روسيا شريك لا غنى عنه في إمدادات الغاز إلى أوروبا.

المصدر: RT